Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Комсомольская правда04:36

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:57

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс03:24

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:10

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,36 рубля

ТАСС03:05

Рубль сохраняет позиции на открытии биржевых торгов 15 апреля

Экономика сегодня03:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн

Доллар падает на мировом рынке

КП - Беларусь08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Музыка

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Обновлено в 07:17
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Кино

Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов

Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол

Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя на Арбате

Фанаты футбольного клуба "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате. Фото было опубликовано на странице ФК в Instagram.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 05:04
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Наука

Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия

Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Здоровье

Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов

Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) в Улан-Удэ провели операцию мужчине, который почти 30 лет прожил с самопальными болтами вместо зубов.
Обновлено в 07:45
Спорт

Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Происшествия

ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Обновлено вчера в 17:30
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Экономика

Superjob: почти 40% жителей России не имеют сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Авто

Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT

Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
Обновлено в 07:26
Авто

Ford Mustang 2020 получит новую версию High Performance

Обновлено в 07:25
Политика

Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

Украинского лидера «ужаснуло», сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Финансы

Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине года

Ипотечные кредиты могут стать дешевле уже во второй половине 2019 года.
Обновлено в 07:17
Общество

Состав администрации Курской области значительно омолодился

Пресс-конференция врио губернатора Курской области (текстовая трансляция) Врио губернатора Курской области подытожил полгода обновления в региональной администрации: - За шесть месяцев в 30% структур сменилось руководство; - Уменьшилось количество заместителей губернатора; - Средний возраст руководителей сократился с 61-го года до 47-и лет.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке

Обновлено в 06:44
Футбол

Одноклубник Аршавина оправдал его за фразу про «ваши проблемы»

Знаменитую фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» игрок произнёс после поражения от Греции на чемпионате Европы — 2012.
Обновлено в 06:08
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Экс-руководителя НПП «Темп» обвинили в шест махинациях

Бывший руководитель производителя систем для стратегических бомбардировщиков НПП "Темп" Андрей Трубкин задержан по подозрению в шести эпизодах хищения, сообщил источник "Ъ".
Обновлено в 07:30
Политика

Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине

На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
Энергетика

Котировки нефти могут «ослабнуть» до $69

На открытии торгов 15 апреля нефть незначительно подешевела, после того как 12 апреля была достигнута максимальная отметка за последние пять месяцев — $71,90 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное