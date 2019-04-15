Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

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