Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евроNews.ru вчера в 04:05

Торговая сессия 15 марта демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

Политика National Interest заявил о победе России в санкционной войне Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в статье для National interest заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Политика Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом» Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Футбол «Монако» победил «Лилль» на последней минуте игры Клуб с 30 очками поднялся на шестнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1. Для «Лилля» это первое поражение за последние девять игр и клуб с 57 очками продолжает находиться на второй позиции французского чемпионата.

Происшествия Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора в Ираке Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора на водоочистительной станции в иракском городе Эль-Кут на востоке страны.

Происшествия Полиция сочла Новозеландского Брейвика ответственным за оба теракта Полиция Новой Зеландии заявила, что стрелок Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети.

Происшествия У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.

Происшествия В Новой Зеландии полиция оцепила больницу, сообщают СМИ Больница города Хейстингс новозеландского острова Северный оцеплена полицией в связи с угрозой, характер которой не уточняется, сообщает местная радиостанция Newstalk ZB со ссылкой на заявление представителя полиции.

Политика Беглый депутат Рады рассказал о психических проблемах Порошенко Эмигрировавший из Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Украины Петра Порошенко к деньгам, пишет "Политнавигатор".

Кино Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера «Стражей Галактики 3» Напомним, Джеймс Ганн, режиссер первых двух частей "Стражей Галактики", был уволен руководством Disney под громкий хор возмущенных поклонников и соратников в июле прошлого года, после того как недоброжелатели раскопали его старые твиты с неуместными шутками.

Политика Telegraph: консерваторы хотят отставки Мэй в обмен на Brexit Ранее сообщалось, что половина британцев хотят отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после унизительного поражения в ходе голосования по ее сделке с ЕС.

Политика Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.

Экономика СМИ сообщили о планах Thomas Cook купить туроператора «Библио-глобус» Британская туристическая компания Thomas Cook ведет переговоры о покупке российского туроператора «Библио-глобус», сообщает турецкое издание Turizm Guncel со ссылкой на неназванные источники.

Экономика Гильдия пекарей предупредила о возможном подорожании хлеба Средний цены на хлеб из муки 1-го и 2-го сортов по итогам текущего года могут подорожать на 5-6%, предупредили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Автоспорт Квят стал восьмым в третьей практике Гран-при Австралии «Формулы-1» Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял восьмое место по итогам третьей сессии свободных заездов первого этапа нового сезона чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Австралии.

Интернет «Яндекс» запустит собственную социальную сеть «Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании.

Здоровье Ученые рассказали об опасности чрезмерного увлечения омлетами Исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго выяснили, что употребление трех–четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.

Политика Немецкий депутат призвал Запад снять санкции против России Член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия западных санкций, введённых против России.

Армия и оружие Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.

Политика На Украине предложили взыскать с РФ ренту за «земли Юрия Долгорукого» «Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли», - сказал экс-генпрокурор.

Экономика Кипрская компания Мельниченко перерегистрировалась в России Первым резидентом САР в Приморском крае стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания «Финвижн холдингс» (принадлежит бизнесмену Артему Аветисяну, владеет 32,55% банка «Восточный»).

Политика США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда Вашингтон принял решение о введении визовых ограничений в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).

Финансы Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.

Политика Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.