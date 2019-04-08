Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евроRT на русском 03:11

Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 7 копеек — до 64,81 рубля.

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

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