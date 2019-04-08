Финансы
Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евроRT на русском 03:11
Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 7 копеек — до 64,81 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия
Прокурор попросил 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже
Государственное обвинение попросило Мосгорсуд приговорить к 14 годам колонии строгого режима подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в РФ в шпионаже, сообщила "Интерфаксу" прокурор Милана Дигаева, поддерживающая обвинение.
Обновлено в 06:03
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски
Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Силуанов предложил заранее предупреждать об угрожающих бизнесу нормах
Об изменениях в законодательстве, которые могут негативно отразиться на работе предпринимателей в России, необходимо сообщать не менее чем за два года до их вступления в силу.
Обновлено в 05:00
Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Спорт
Из Японии с золотом: Алина Загитова только сегодня вернулась в Россию
Олимпийская чемпионка 2018 года в Корее, чемпионка мира Сайтамы Алина Загитова вернулась в Россию из Страны восходящего солнца.
Обновлено в 02:30
Политика
Парубий объявил о создании в Раде объединения «За Зеленского»
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения «За следующего президента Владимира Зеленского».
Обновлено в 04:18
Общество
Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару
Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 04:42
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Культура
Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир
По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Обновлено в 02:27
Кино
Крис Такер анонсировал «Час пик 4»
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
Обновлено вчера в 16:51
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота проследят за учениями НАТО в Черном море
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Авто
В Белоруссии открылся новый дилерский центр LADA
Обновлено в 03:42
Политика
Лавров заявил, что Россия никому не угрожает в Арктике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия занимается обеспечением собственной безопасности в Арктике и никому в этом регионе не угрожает.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J
Обновлено в 04:45
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14