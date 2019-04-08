Финансы

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евроRT на русском 03:11

Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 7 копеек — до 64,81 рубля.
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Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:11

Рублю «играет на руку» дорогая нефть

REGNUM02:58

Рубль вечером прибавлял к доллару и евро на дорогой нефти

ПРАЙМвчера в 12:50

Рубль игнорирует дорогую нефть из-за риска санкций и текущего форекса

Financial Oneвчера в 04:25
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Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 08:31
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Петр Порошенко признался в пьянстве

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Происшествия

Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Авто

Названы самые аварийные марки автомобилей в Москве

Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2018 год, на исследование которой ссылается агентство «Москва», самыми аварийными брендами в столице являются Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

Обновлено в 05:43
Политика

Путин отметил развитие отношений России и Финляндии

Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Политика

Дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах

Обновлено в 05:20
Гаджеты

Компания Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J

Обновлено в 05:06
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Обновлено в 05:52
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Политика

США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС

Предварительно в список вошли сыры, оливковое масло, филе лосося, вино и ковры.
Обновлено в 02:59
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Финансы

Мигранты всего мира перевели рекордное количество денежных средств

До рекордного уровня вырос объем переведенных денежных средств мигрантами всего мира в 2018 году, следует из опубликованного 8 апреля доклада Всемирного банка.
Обновлено в 04:10
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Ранее Гройсман заявил, что власти Украины вынуждены потратить четверть бюджета своей страны на погашение долгов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время "зажата долгом", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Звезда «Отчаянных домохозяек» подозревается в мошенничестве

Обновлено в 06:11
Экономика

Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40

Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40.
Обновлено в 02:31
Общество

В Хакасии два сельсовета остались без света

Сегодня из-за миллионных долгов введено ограничение подачи электроэнергии на нескольких жилищно-коммунальных предприятиях и муниципальных объектах республики.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию

В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Макгрегор устроил драку в ирландском пабе после слов о русских

Макгрегор выступал на сцене в одном из пабов Дублина. Это не понравилось одному из посетителей, который заявил: "Русские избили тебя".
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Китае десять человек попали под лавину

Сход снежной лавины произошел накануне в горной местности городского округа Чанцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая, в результате чего в ловушке оказались 10 человек.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Когда Норкин вернется в эфир НТВ, рассказала его жена

Жена ведущего "Места встречи" на НТВ Андрея Норкина Юлия рассказала о состоянии супруга и уточнила, когда он сможет вернуться в эфир.
Обновлено в 01:06
Технологии

«Почта России» запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ

"Почта России" запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ и мобильной связи. Для этого компания создала специальный платежный сервис на своем сайте.
Обновлено в 04:55
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
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