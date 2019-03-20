Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евроNews.ru 03:43

Торговая сессия 20 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

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