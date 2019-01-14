Финансы
Ожидается, что при негативном раскладе российская валюта упадет до 68-69 рублей за доллар. Об этом сообщила газета «Известия». С 15 января Банк России возобновит закупку валюты на сумму 266 миллиардов рублей.
Телеканал 360°вчера в 19:04
Оценить
с чего всё началось
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Политика
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Обновлено в 04:08
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России
Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране
В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва
Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования.
Обновлено в 03:33
Общество
В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров
В России хотят ввести автомобильные номера зеленого цвета — такие знаки появятся у электромобилей, чтобы подчеркнуть их экологичность.
Обновлено в 06:58
Космос
Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Фото куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram
Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января пост понравился 25 млн человек.
Обновлено в 04:51
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком высказался в поддержку урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии раненого мэра Гданьска
Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Медведев потребовал проанализировать ситуацию в сфере газоснабжения
Обновлено в 06:59
Политика
Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки
Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
Трудовые резервы: как чиновники создают российский аналог LinkedIn
В 2019 году должна начаться работа над созданием на базе ресурса «Работа в России» платформы для поиска работы и подбора персонала, говорится в плане мероприятий федерального проекта «Цифровое госуправление» нацпрограммы «Цифровая экономика» (копия есть у РБК).
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Сызрани сообщили о состоянии избитой школьником учительницы
Обновлено в 05:12
Общество
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено вчера в 14:44
Кино
Названа дата премьеры последнего сезона «Игры престолов»
Первая серия заключительного, восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля, говорится в официальном аккаунте телеканала HBO в твиттере.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Десять квартир залило водой при прорыве трубы в Петербурге
В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Российская ЛГБТ-сеть: В Чечне до смерти запытали двоих геев
В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Новый бюджетный смартфон Samsung появится сначала на индийском рынке
Компания Samsung планирует выпустить серию бюджетных смартфонов, которые появятся сначала в Индии, а потом поступят на другие рынки.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Семья Маргариты Тереховой попросила помощи в лечении актрисы
Семья Маргариты Тереховой попросила финансово помочь в лечении народной артистки России, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Бывшего сенатора-взяточника избили в российской колонии
Бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, отбывающего девятилетний срок за получение взяток, избили в колонии.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры
Обновлено в 06:36
Футбол
Кокорин серьезно заболел в СИЗО
Члены Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что беспокоит футболиста Александра Кокорина в СИЗО.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки
Обновлено в 05:38