Финансы

Рубль меняется к доллару и евроThe Moscow Post 02:53

Американский доллар немного растет, евро снижается на "Московской бирже", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные торгов. По состоянию на утро, курс доллара прибавил три копейки и составил 65,53 рубля, евро снижается до 74,99 рубля на восемь копеек.
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RT на русском02:01
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до шести

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Моуринью упал на лед перед матчем КХЛ «Авангард» — СКА

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Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
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Происшествия

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СМИ назвали вероятную причину смерти Децла

По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.
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Авто

BMW выпустит спецверсию купе 8-Series

Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
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Ученые: Млечный путь выглядит как гармошка

Ученые заявили, что в результате длительного наблюдения за звездами-цефеидами они выяснили, что Млечный путь похож не на блин, на сжатую гармошку.
Обновлено в 12:31
Происшествия

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Происшествия

Подозреваемому в изготовлении бомбы аспиранту МГУ продлили срок

Аспиранту Московского государственного университета имени Ломоносова Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывного устройства, продлили срок задержания под стражей на трое суток.
Обновлено в 10:49
Интернет

WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID

WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Общество

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
Обновлено в 07:25
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Общее количество автомобилей, которые в минувшем году были объявлены в розыск, составило свыше 26 тысяч, что на 21% меньше в сравнении с показателями 2017 года, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 11:57
Общество

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Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Обезьяна укусила двухлетнюю девочку в лицо в цирке-шапито под Иваново

Обновлено в 10:39
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
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Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Авто

Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
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Федор Добронравов внес ясность в данные о своей госпитализации

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Океан поменяет цвет из-за глобального потепления, заявляют ученые

Обновлено в 07:55
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

Обновлено в 03:17
Музыка

Вдова Децла анонсировала новое видео рэпера

Вдова рэпера Децла Юлия Толмацкая заявила в соцсетях, что в день прощания с ее мужем будет опубликовано последнее видео музыканта.
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Общество

Спасавший евреев во время войны ветеран скончался в Ростове-на-Дону

Михаил Зирченко, один из пяти оставшихся в России обладателей звания праведника народов мира, скончался в Ростове-на-Дону в возрасте 92 лет.
Обновлено в 12:23
Транспорт

Восстановлено движение по Липецкой улице в Москве

Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.
Обновлено в 11:07
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Найден самолет, на котором летел футболист Сала

Обновлено вчера в 17:32
Общество

МВД потребовало от «Ленты.ру» удалить цитату Птахи о наркотиках

В интервью Птаха рассказывал о необходимости декриминализации марихуаны в России и ее лечебных свойствах, а Егор Летов – о своем отношении к марихуане и ЛСД.
Обновлено в 07:39
Культура

Ведущая «Орла и Решки» получит свое шоу на Первом канале

Обновлено в 12:17
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