Рубль в начале торгов пятницы мало менялся к доллару и к евро в отсутствие сильных внешних сигналов пока инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по параметрам добычи нефти.

Рубль мало меняется к доллару и к евро в ожидании решения ОПЕК+

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