Финансы
Рубль корректируется вверх к доллару и евро после падения наканунеИнтерфакс 03:28
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро после сильного падения накануне, поддержку российской валюте оказывает стабилизация внешних площадок и рынка нефти после того, как ЦБ Китая решил установить фиксинг юаня сильнее ожиданий, что успокоило инвесторов на фоне того, что ранее США назвали страну валютным манипулятором.
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Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Политика
В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США
Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено в 13:27
Политика
Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
Обновлено в 13:44
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Экономика
Росстат рассказал, какие продукты подорожали в июле
Яблоки, пшено и куриное мясо в России в июле подорожали, а гречневая крупа, огурцы и капуста подешевели, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 09:31
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Общество
Названы самые востребованные среди абитуриентов факультеты МГУ
Мехмат, экономический и физический факультеты Московского государственного университета имени Ломоносова стали самыми востребованными среди абитуриентов 2019 года, заявил ректор вуза, академик Виктор Садовничий.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России – с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено в 03:50
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Обновлено в 11:47
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Кино
Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
Обновлено в 13:12
Экономика
В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов
В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.
Обновлено в 12:54
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10+ предстал на живом фото
Ресурс SlashLeaks опубликовал новую фотографию смартфона Samsung Galaxy Note10+ в цвете Aura Glow, которая, вполне возможно, является кадром из официального промо-ролика грядущего флагмана.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах
ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.
Обновлено в 08:42
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Культура
Композитор «Симпсонов» подал в суд на создателей проекта
Уволенный композитор мультсериала «Симпсоны» Альф Клаузен подал иск против его создателей за дискриминацию возрастных сотрудников.
Обновлено в 06:17
Общество
Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский сменил командующего ООС в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко.
Обновлено вчера в 15:06