Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро после сильного падения накануне, поддержку российской валюте оказывает стабилизация внешних площадок и рынка нефти после того, как ЦБ Китая решил установить фиксинг юаня сильнее ожиданий, что успокоило инвесторов на фоне того, что ранее США назвали страну валютным манипулятором.

Рубль корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне

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