Финансы
Рубль корректируется вверх к доллару и евро после падения наканунеИнтерфакс 03:28
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро после сильного падения накануне, поддержку российской валюте оказывает стабилизация внешних площадок и рынка нефти после того, как ЦБ Китая решил установить фиксинг юаня сильнее ожиданий, что успокоило инвесторов на фоне того, что ранее США назвали страну валютным манипулятором.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:13, Вашингтон
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