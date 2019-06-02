Финансы

Рубль исключил нефть из факторов риска для стабильности курсаЭкономика сегодня вчера в 08:54

Пока нефть не упадет ниже указанной отметки, на курсе рубля флуктуации нефти не отражаются – это хорошо заметно по сопоставлению графиков с начала года.
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Июнь станет «интересным» месяцем для рубля - мнение эксперта

Южный Федеральныйвчера в 08:25

Рубль исключил нефть из факторов риска для стабильности курса

Экономика сегоднявчера в 08:54

Эксперт назвала июнь «интересным» месяцем для рубля

Актуальные Новостивчера в 01:06

Аналитик предсказала «интересный» период для курса рубля

Политическая Экспертизавчера в 06:48

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

Российская газета01 июня в 23:00
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Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Происшествия

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

В Саратове дотла сгорела престижная иномарка Audi Q7

Обновлено в 00:21
Экономика

РФПИ пробует инвестиции в говядину

Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области Несмотря на несостоявшиеся сделки с агрохолдингами "Эфко" и "АФГ Националь", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не утратил интерес к сельскохозяйственному бизнесу.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Общество

Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции

Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Энергетика

На Красноярских заправках снова подорожал бензин

Сегодня на заправках «25 часов» за один литр АИ-92 просят уже 42,90 рубля - цена выросла на один рубль с предыдущего повышения.
Обновлено 31 мая в 08:28
Авто

Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»

Обновлено вчера в 02:06
Экономика

Повышение НДС не оправдало ожиданий

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском

Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено вчера в 08:16
Общество

Капитальный ремонт проведут в трех центрах «Мои документы»

Работы по капитальному ремонту начались в помещениях трех центров предоставления государственных услуг «Мои документы» в столице.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Бразильскому нападающему ПСЖ Неймару грозит реальный тюремный срок по делу о возможном изнасиловании, сообщает Globoesporte.
Обновлено в 00:43
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублей

По итогам 2018 года объем российского рынка онлайн-торговли составил 1,66 трлн рублей.
Обновлено в 01:06
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 02:05
Авто

В Шэньчжэне презентовали самый большой пикап Great Wall P-Series

В рамках международного автосалона в Шэньчжэне компания Great Wall представила серийную версию самого большого пикапа P-серии.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Кабмин поддержал законопроект об ограничении вейпов и кальянов

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено в 01:10
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году

Обновлено 01 июня в 06:58
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В деталях Boeing обнаружили дефекты

Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Общество

В понедельник будет дождь, а лето начнётся в среду

В понедельник ожидается облачность и небольшой дождь, сопровождаемый слабым ветром.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
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Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
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