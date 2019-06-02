Рубль исключил нефть из факторов риска для стабильности курсаЭкономика сегодня вчера в 08:54

Пока нефть не упадет ниже указанной отметки, на курсе рубля флуктуации нефти не отражаются – это хорошо заметно по сопоставлению графиков с начала года.

Рубль исключил нефть из факторов риска для стабильности курса

Происшествия Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Экономика РФПИ пробует инвестиции в говядину Фонд может приобрести долю в мясокомбинате в Оренбургской области Несмотря на несостоявшиеся сделки с агрохолдингами "Эфко" и "АФГ Националь", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не утратил интерес к сельскохозяйственному бизнесу.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Общество Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.

Энергетика На Красноярских заправках снова подорожал бензин Сегодня на заправках «25 часов» за один литр АИ-92 просят уже 42,90 рубля - цена выросла на один рубль с предыдущего повышения.

Экономика Повышение НДС не оправдало ожиданий Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.

Общество Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Происшествия Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Общество Капитальный ремонт проведут в трех центрах «Мои документы» Работы по капитальному ремонту начались в помещениях трех центров предоставления государственных услуг «Мои документы» в столице.

Происшествия Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании Бразильскому нападающему ПСЖ Неймару грозит реальный тюремный срок по делу о возможном изнасиловании, сообщает Globoesporte.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".

Футбол Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Авто В Шэньчжэне презентовали самый большой пикап Great Wall P-Series В рамках международного автосалона в Шэньчжэне компания Great Wall представила серийную версию самого большого пикапа P-серии.

Общество Кабмин поддержал законопроект об ограничении вейпов и кальянов Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах.

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Происшествия В деталях Boeing обнаружили дефекты Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.

Экономика Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».