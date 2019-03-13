Финансы

Рубль имеет шансы укрепиться. Ему поможет британский парламентРБК 03:09

Рубль: поддержка, откуда не ждали Российская валюта сегодня имеет шансы на укрепление. Ей может помочь неопределенность британского парламента по Brexit, которая будет давить на евро и фунт стерлингов.
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Рубль имеет шансы укрепиться. Ему поможет британский парламент

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Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма Вооруженных сил, передает корреспондент РБК.
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В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
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Работали мошенники с размахом: около 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской и Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа.
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Происшествия

ФСБ задержала подпольных торговцев оружием

В 14 регионах России задержали подпольных торговцев оружием, изъято 95 "стволов" и 3,5 тысячи патронов, сообщила ФСБ РФ.
Обновлено в 04:50
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В Уфе женщина выбросила из окна девятого этажа двухлетнюю дочь

Обновлено в 03:36
Политика

ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания»

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания".
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Кремль ответил на вопрос о расследовании убийства Немцова

Кремль не станет давать делу об убийстве Немцова особый статус, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Политика

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
Обновлено в 06:00
Политика

Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы.
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Вынос на рассмотрение парламента проекта закона о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — откладывается из-за продолжающейся доработки документа.
Обновлено в 06:00
Здоровье

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В новой антитабачной концепции Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Обновлено в 05:30
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Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ

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Обновлено вчера в 11:12
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Norwegian предъявит Boeing счет из-за отказа от Boeing 737 MAX 8

Авиаперевозчик Norwegian предъявит претензии американскому производителю Boeing за невозможность эксплуатировать 18 приобретенных у него самолетов Boeing 737 MAX 8.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день

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Происшествия

Четыре человека пострадали при нападении волка в Амурской области

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Политика

Совфед отклонил закон о запрете хостелов

Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:06
Экономика

В рекордном госдолге России нашли венесуэльский след

12 марта Центробанк России сообщил, что в феврале инвесторы-нерезиденты выкупили рекордный с сентября 2017 года объем размещаемых Минфином ОФЗ — на 28,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:06
Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Экономика

В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

Ранее «Ромир» сообщал, что за неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года общие повседневные расходы россиян сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим периодом.
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На западе Москвы неизвестные напали с ножами на людей в помещении шиномонтажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Происшествия

Самолет врезался в опору освещения в Шереметьево

Грузовой Boeing 747 получил повреждения при столкновении с мачтой освещения в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 20:07
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