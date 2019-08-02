Финансы

Рубль и фондовый рынок падают на фоне торговой войны и санкцийForbes вчера в 08:20

Общее падение на рынках происходит на фоне заявление президента США Дональда Трампа. Вечером в четверг он написал в Twitter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. При этом он отметил, что торговые переговоры с Пекином продолжаются.
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