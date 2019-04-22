Финансы

Рубль дорожает следом за нефтьюВедомости 04:52

К 10.43 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже дорожал до $74,2, но к 11.35 мск цена скорректировалась до $73,92 (+2,64% к закрытию торгов). Кроме того, риски санкций США в отношении России остаются низкими, что также поддерживает рубль, оптимистичен Кочетков.
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Рубль дорожает следом за нефтью

Ведомости04:52

Доллар упадет в цене

Утро.ru04:52

Рубль уверенно растет на дорожающей нефти, евро обновил минимум за год

ПРАЙМ03:21
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Происшествия

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:20
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

Обновлено в 06:32
Политика

Жена Зеленского испугалась статуса первой леди

Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Хоккей

Нападающий Максим Тальбо покинул «Авангард»

Обновлено в 06:29
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

МВД Украины усилит работу в Азовском и Черном морях

Украинское МВД заявило, что усиливает работу своих подразделений в Азовском и Черном морях.
Обновлено в 07:10
Общество

«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей

«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:00
Экономика

Мутко: «дачную амнистию» решено продлить до 1 марта 2020 года

"Дачную амнистию" решено продлить до 1 марта 2020 года, заявил на XVII Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 05:01
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Общество

Коммунисты сегодня отметили день рождения Ленина

Ленин принес добро в этот мир и победил зло, уверен представитель КПРФ Шукюр Мусаев.
Обновлено в 07:11
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Названа предварительная сумма ущерба от пожаров в Забайкалье

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

61-летний Виктор Салтыков признался в особой любви к сексу

Российский эстрадный певец Виктор Салтыков, солист групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», посетил программу «Жить здорово!» на Первом канале и сделал шокирующее заявление.
Обновлено в 06:08
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

В Музыкальном театре опровергли сообщения о пострадавших артистах

Руководство Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко опровергло информацию о том, что 17 апреля в результате падения части декораций пострадало 20 человек, соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.
Обновлено в 03:17
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть

Второй эпизод финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети до официального релиза из-за ошибки видеосервиса Amazon Prime.
Обновлено в 00:55
Музыка

В Гомеле на марафоне умер известный белорусский пианист Юрий Блинов

Стал первым белорусским пианистом, выступившим с сольным концертом в знаменитом Карнеги-холле.
Обновлено в 05:52
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