Финансы
Рубль дорожает следом за нефтьюВедомости 04:52
К 10.43 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже дорожал до $74,2, но к 11.35 мск цена скорректировалась до $73,92 (+2,64% к закрытию торгов). Кроме того, риски санкций США в отношении России остаются низкими, что также поддерживает рубль, оптимистичен Кочетков.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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