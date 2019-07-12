Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:07 мск доллар стал дешевле на 20,75 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9725 рубля, а европейская валюта потеряла в цене 11,25 копейки и стоила 70,965 рубля.

Рубль дорожает на открытии торгов к доллару и евро

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