Финансы
Рубль подорожал к доллару и евроМИР 24 вчера в 20:31
На торгах 10 июля рубль резко подорожал, укрепившись на 70 копеек. Курс евро и доллара США снизился примерно на 40 копеек. Укрепление российской валюты сопровождал умеренный рост индекса Московской биржи и индекса РТС.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено в 20:30
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Политика
Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»
Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено в 21:30
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Интернет
Microsoft тестирует Windows 10, в которой не нужно вводить пароли
Приложение Microsoft перешлёт уведомления со смартфона на компьютер читайте также Помимо входа без паролей, в тестовую сборку Windows 10 были добавлены некоторые другие функции.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Культура
В галерее «Триумф» открывается выставка, посвященная «книге художника»
В галерее "Триумф" сегодня открывается групповая выставка "Библиотека", посвященная "книге художника".
Обновлено в 21:45
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Пожар в торговом центре на МКАД потушен
Пожар на площади 100 кв. м в торговом комплексе "Варшавка-33", который находится на 33-м км Московской кольцевой автодороги, потушен.
Обновлено в 22:48
Общество
Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара
Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.
Обновлено в 22:28
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Политика
Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку
Городские депутаты рассмотрят его 17 июля. Ранее градоначальник уже подавал в отставку - в сентябре 2018 года.
Обновлено в 21:23
Экономика
Сингапур назван лучшим морским портовым мегаполисом мира
В шестой раз подряд лучшим морским торговым мегаполисом мира стал Сингапур, пишет Straits Times.
Обновлено в 22:45
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Технологии
Завершен 1-й этап цифровизации ПС 220 кВ Благовещенская
ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ "Благовещенская" в Амурской области.
Обновлено в 22:24
Здоровье
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.
Обновлено в 20:12
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цены на газ для украинцев
Украинская государственная компания «Нафтогаз» снизит стоимость газа для населения в июле из-за снижения цен на внешнем рынке, об этом сообщил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.
Обновлено в 14:38
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Пентагон назвал приоритетные направления военной модернизации США
Приоритетными направлениями военной модернизации США является развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем и искусственного интеллекта, об этом заявил кандидат на пост главы комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Обновлено в 13:28