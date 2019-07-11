На торгах 10 июля рубль резко подорожал, укрепившись на 70 копеек. Курс евро и доллара США снизился примерно на 40 копеек. Укрепление российской валюты сопровождал умеренный рост индекса Московской биржи и индекса РТС.

Рубль подорожал к доллару и евро

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