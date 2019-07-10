Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 5 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,8625 рубля.

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Происшествия Удар молнии убил женщину в Челябинской области Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.

Политика Еще один заместитель Чайки подал в отставку Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

Баскетбол «Химки» и Мозгов достигли договоренности по контракту Подмосковные «Химки» и центровой Тимофей Мозгов достигли устной договоренности о подписании контракта.

Футбол Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окно Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Sky Sports.

Политика Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Политика В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.

Политика Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

Футбол 19-летний Медведь стал игроком «Ростова» "Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Гаджеты Часы Samsung Galaxy Watch Active 2 показались на промо-изображении Официальная презентация Galaxy Watch Active 2 ожидается 7 августа — на мероприятии, посвящённом анонсу флагманских фаблетов Samsung Galaxy Note 10.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Армия и оружие За неделю истребители три раза поднимались на перехват у границ России 18 иностранных летательных аппаратов вели разведку у территории РФ Российские истребители в течение недели три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы, сообщает газета "Красная звезда".

Политика Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.

Происшествия В Польше пропал пятилетний россиянин Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.

Авто Каким будет модернизированный пикап Fiat Toro? Итальянский автопроизводитель презентовал обновленный «грузовичок» Fiat Toro 2020 модельного года.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Происшествия Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.

Происшествия Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.