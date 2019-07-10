Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 10 июля в 03:57

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 5 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,8625 рубля.
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Курс рубля на открытии торгов понизился к доллару и евро

РБК03:44

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт04:04

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:25

Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро

RT на русском03:05

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:27

Курс рубля к доллару и евро начал снижаться

Интерфакс03:30

Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.ру03:29
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