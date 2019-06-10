Рубль дорожает на фоне доллара и евроГЛАС.RU 04:46

При открытии торгов на фондовом рынке России курс доллара снизился до уровня 64,75 рубля, что составило на 5,5 копейки ниже, чем при последнем закрытии. Курс евро опустился до уровня 73,22 рубля, это на 23,25 копейки ниже.

Рубль дорожает на фоне доллара и евро

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