Экономика
Рубль дорожает к доллару почти на процент благодаря ФРС и нефтиFinancial One 09:51
К 16.40 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,30, и российская валюта набирает почти один процент от уровней предыдущего закрытия, ранее отметившись на сессионном пике 63,24. В паре с евро рубль к 16.40 МСК был у отметки 71,21, набирая более полпроцента стоимости.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:47, Вашингтон
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
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Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом
Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.
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Названы способы лечения и предотвращения диареи
Немецкие врачи назвали способы лечения и предотвращения диареи.
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Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
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Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Политика
Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге
Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.
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Amazon поучаствует в разработке MMORPG по «Властелину колец»
Amazon Game Studios возглавит разработку новой бесплатной MMORPG по «Властелину колец», которой сейчас занимается китайская студия Athlon Games, сообщает IGN.
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Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
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Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Политика
Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган
В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
Обновлено в 02:22
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Футбол
Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций
В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Бенин.
Обновлено в 13:56
Интернет
Логины и пароли 450 тысяч пользователей Ozon утекли в Сеть
В Ozon подтвердили наличие утечки и уточнили, что данные пользователей размещены давно.
Обновлено в 13:47
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Гаджеты
Новый планшет Huawei MediaPad M6 поступил в продажу
Новая модель планшета Huawei MediaPad M6 представлена совсем недавно, однако с сегодняшнего дня устройство уже продается в крупных магазинах.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году
В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
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Политика
«Щас позвоню Баканову»: перепалка Зеленского в Борисполе получила продолжение – видео
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
Обновлено в 10:26
Музыка
НОТУ запретила участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным исполнителям, выступавшим на территории России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 00:35
Хоккей
СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Политика
Украино-российский телемост проведут на российском телевидении
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.
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