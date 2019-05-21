Финансы
Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торговБанки.ру 21 мая в 03:28
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,46 рубля (минус почти 7 копеек), курс евро — 71,88 рубля (минус примерно 18 копеек).
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР
Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Apple сохраняет пальму первенства среди самых дорогих брендов мира
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Причиной ДТП с россиянами в Италии могла стать ошибка водителя
Полиция итальянской области Тоскана заявила, что причиной ДТП с автобусом, в котором погибла россиянка и около двух десятков граждан РФ пострадали, могла стать ошибка водителя.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Общество
Мексиканский вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Абромавичюс выбрал место для работы на Украине при Зеленском
Бывший министр экономического развития Украины Айварас Абромавичюс не отказался бы от должности в правительстве Украины или на государственных предприятиях, а в парламенте или Администрации президента себя не видит Политик провёл переговоры с главой государства в его администрации на Банковой.
Обновлено в 02:40
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Политика
Володин поддержал отмену визового режима с Вьетнамом
Глава Госдумы Вячесав Володин заявил, что пришло время отменить визовый между Россией и Вьетнамом.
Обновлено в 03:48
Финансы
Владельцами большей части госдолга России в евро оказались россияне
Статистика Минфина свидетельствует, что на ту же дату внешний долг России по евробондам, номинированным в евро, составлял €1,75 млрд (в данных Минфина в сумму внешнего долга засчитывается весь выпуск бумаг в иностранной валюте независимо от того, резиденты или нерезиденты ими владеют).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Технологии
Раскрыты особенности работы модераторов на порносайтах
Обновлено в 03:35
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Общество
Ольга Васильева поздравила выпускников с последним звонком
Обновлено в 01:08
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Культура
Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе
Обновлено вчера в 11:27
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Лучше честно: открытость вице-премьеров помогла сгладить острые углы
Умение выступать в медиа на фоне проблемной повестки оценивали для вице-премьеров, работа которых напрямую влияет на повседневную жизнь россиян.
Обновлено вчера в 19:30
Кино
Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»
Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13