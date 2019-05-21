Финансы

Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торговБанки.ру 21 мая в 03:28

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,46 рубля (минус почти 7 копеек), курс евро — 71,88 рубля (минус примерно 18 копеек).
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Евро снижается к рублю на открытии торгов

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Рубль на старте торгов проиграл доллару, но укрепился к евро

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ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,09% ДО 64,45 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,0% ДО 71,82 Р

Financial One03:07
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