Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торговБанки.ру 03:27
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,54 рубля (минус 15 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,83 рубля (минус почти 1 копейка).
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Кино
6887 героев погибло в «Игре престолов»
Обновлено в 10:42
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Общество
Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных
Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Юноша пытался продать двух школьниц в бордель
В Подмосковье задержали 18-летнего юношу, который попытался продать двух школьниц в проститутки.
Обновлено в 05:43
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании
Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Авто
Производство легковых автомобилей в апреле выросло в России на 5%
С 1 января по 1 мая 2019 года в России произвели 531 тысячу легковых автомобилей, это на 4% больше, чем за первые четыре месяца минувшего года.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Экономика
Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено в 10:05
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Энергетика
Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионах
Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Культура
Сегодня в Петербурге выберут проект памятника Даниилу Гранину
Сегодня, 23 мая состоится заседание комиссии, на которой будет выбран лучший проект памятника Даниилу Гранину, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone
Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Обновлено в 03:01
Авто
«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля
Обновлено в 09:34
Общество
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Политика
Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде
Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»
Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим
22 мая канал ВВС Two представил новое шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:20
Политика
Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу
Лидер ЛДПР посоветовал вынести на всенародное голосование вопросы о Донбассе и Крыме Так, он предлагает поинтересоваться у народа, согласен ли он, что эти регионы вышли из состава Украины и воссоединились с РФ, и нужно ли решать ситуацию военным путем для их возвращения.
Обновлено в 04:10