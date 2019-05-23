Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торговБанки.ру 03:27

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,54 рубля (минус 15 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,83 рубля (минус почти 1 копейка).
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Курс валют вырос на открытии торгов

Телеканал 360°07:20

Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть понижен

Росбалт07:11

Официальный курс доллара вырос на 8 копеек, евро подешевел менее чем на копейку

Банки.ру05:20

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:30

Курс доллара вырос до 64,47 рубля

ТАСС03:13

Рубль растёт к евро

RT на русском03:01

Центробанк объявил курс доллара на пятницу

Свободная Пресса06:01
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Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Кино

6887 героев погибло в «Игре престолов»

Обновлено в 10:42
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Общество

Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных

Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Юноша пытался продать двух школьниц в бордель

В Подмосковье задержали 18-летнего юношу, который попытался продать двух школьниц в проститутки.
Обновлено в 05:43
Общество

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании

Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Авто

Производство легковых автомобилей в апреле выросло в России на 5%

С 1 января по 1 мая 2019 года в России произвели 531 тысячу легковых автомобилей, это на 4% больше, чем за первые четыре месяца минувшего года.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Экономика

Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено в 10:05
Авто

Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Энергетика

Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионах

Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Культура

Сегодня в Петербурге выберут проект памятника Даниилу Гранину

Сегодня, 23 мая состоится заседание комиссии, на которой будет выбран лучший проект памятника Даниилу Гранину, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone

Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Обновлено в 03:01
Авто

«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля

Обновлено в 09:34
Общество

Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству

Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Политика

Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде

Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».
Обновлено в 06:20
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»

Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим

22 мая канал ВВС Two представил новое шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:20
Политика

Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу

Лидер ЛДПР посоветовал вынести на всенародное голосование вопросы о Донбассе и Крыме Так, он предлагает поинтересоваться у народа, согласен ли он, что эти регионы вышли из состава Украины и воссоединились с РФ, и нужно ли решать ситуацию военным путем для их возвращения.
Обновлено в 04:10
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