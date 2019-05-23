Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торговБанки.ру 03:27

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,54 рубля (минус 15 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,83 рубля (минус почти 1 копейка).

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

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