Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торговБанки.ру 03:27
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,54 рубля (минус 15 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,83 рубля (минус почти 1 копейка).
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