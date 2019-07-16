Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евроИнтерфакс вчера в 03:20
Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне опасений в отношении перспектив роста мировой экономики и рынка нефти после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствующих о замедлении во втором квартале 2019 года экономики страны.
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Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму
Кремль наблюдает за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но не может и не планирует в нее вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Общество
В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
Обновлено в 03:14
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
Турция продолжит буровые работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на решение Евросоюза ввести санкции против республики.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Политика
Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон
Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Происшествия
Канал незаконной миграции пресекли в Москве
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Политика
Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота
В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Медсестра рязанской больницы стала «Мамой года»
Обновлено в 06:46
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Футбол
Агент Бэйла опроверг переход игрока в «Тоттенхэм»
Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла опроверг слухи, что хавбек может перейти в "Тоттенхэм".
Обновлено в 06:20
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Футбол
В РФС высказались о спорном голе Миранчука
Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал спорный гол полузащитника московского "Локомотива" Алексей Миранчука в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина".
Обновлено в 06:59
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах
В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары.
Обновлено в 07:59
Теннис
Флинк проиграла Большовой в первом круге турнира в Бухаресте
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Минниханов поднялся в рейтинге политической устойчивости губернаторов
Президент Татарстана Рустам Минниханов занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе (ПФО) в рейтинге политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено в 03:25