Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне опасений в отношении перспектив роста мировой экономики и рынка нефти после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствующих о замедлении во втором квартале 2019 года экономики страны.

Рубль слегка снизился к доллару и евро

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