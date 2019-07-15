Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено в 21:56
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено в 22:14
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Наука
Самое долгое МРТ-сканирование мозга в истории длилось 4 дня
Обновлено в 11:26
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Космос
В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой
В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Происшествия
10 лет строгого режима получил Арнольд Шалмуев
Ранее обвинение потребовало назначить бывшему вице-губернатору наказание виде 8 лет 6 месяцев колонии, а путём сложения наказания со сроком, который он сейчас отбывает – 12 лет.
Обновлено в 13:39
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:43
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причем сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено в 22:55
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Общество
Будет ли тихо в доме на Красном проспекте?
В продаже осталось всего два: 103 и 112 кв. м. Осенью начнется продажа квартир в четвертой очереди, единственной оборудованной подземным паркингом.
Обновлено в 20:39
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц
Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено в 12:20
Технологии
Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний
Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 06:55
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка
Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
Арабская коалиция заявила об уничтожении двух беспилотников хуситов
Источник сообщает, что один из беспилотников был уничтожен в воздухе силами противовоздушной обороны еще в воздушном пространстве Йемена.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД
В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено в 20:18
Гаджеты
Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Сати Казанова бросила возлюбленного из-за стейка с кровью
Известная певица Сати Казанова рассказала, что однажды рассталась с возлюбленным, поскольку в ресторане он заказал стейк с кровью.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Космос
Астрономы обнаружили 1500-метровый астероид
Специалисты в области астрономии заявили, что недавно в ходе астрономических наблюдений за космическим пространством им удалось обнаружить необычный астероид, получивший название 2019 LF6.
Обновлено в 17:11