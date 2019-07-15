Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Рубль умеренно растет к доллару и евро благодаря старту налогового периода

Интерфакс12:50

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:15

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:35

Курс доллара вырос до 63,03 рубля

ТАСС03:04

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:35

Ставка на рубль: что ждет этим летом отечественную валюту

Вечерняя Москвавчера в 13:01
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено в 21:56
Наука

Открыты два новых состояния прелестного бариона

Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400

Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено в 22:14
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Наука

Самое долгое МРТ-сканирование мозга в истории длилось 4 дня

Обновлено в 11:26
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Космос

В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой

В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Происшествия

10 лет строгого режима получил Арнольд Шалмуев

Ранее обвинение потребовало назначить бывшему вице-губернатору наказание виде 8 лет 6 месяцев колонии, а путём сложения наказания со сроком, который он сейчас отбывает – 12 лет.
Обновлено в 13:39
Происшествия

На криминальной сходке в Подмосковье задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 05:55
Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:43
Политика

Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны

Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причем сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено в 22:55
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Общество

Будет ли тихо в доме на Красном проспекте?

В продаже осталось всего два: 103 и 112 кв. м. Осенью начнется продажа квартир в четвертой очереди, единственной оборудованной подземным паркингом.
Обновлено в 20:39
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц

Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено в 12:20
Технологии

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 06:55
Политика

Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам

Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка

Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Арабская коалиция заявила об уничтожении двух беспилотников хуситов

Источник сообщает, что один из беспилотников был уничтожен в воздухе силами противовоздушной обороны еще в воздушном пространстве Йемена.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено в 20:18
Гаджеты

Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Сати Казанова бросила возлюбленного из-за стейка с кровью

Известная певица Сати Казанова рассказала, что однажды рассталась с возлюбленным, поскольку в ресторане он заказал стейк с кровью.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Космос

Астрономы обнаружили 1500-метровый астероид

Специалисты в области астрономии заявили, что недавно в ходе астрономических наблюдений за космическим пространством им удалось обнаружить необычный астероид, получивший название 2019 LF6.
Обновлено в 17:11
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