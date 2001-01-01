Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:35
Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:14 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,8675 рубля, а европейская валюта подешевела на 10 копеек и стоила 70,87 рубля.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии
Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.
Обновлено в 10:47
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документе.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами
Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Космос
Робот-скалолаз обнаружил окаменелость из палеозоя в Долине Смерти
Обновлено вчера в 21:14
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Теннис
Флинк проиграла Большовой в первом круге турнира в Бухаресте
Варвара Флинк не вышла во второй круг турнира в Бухаресте. Призовой фонд соревнований превышает 225 тысяч евро.
Обновлено в 10:48
Политика
Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Экономика
В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
Обновлено в 07:27
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ
Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Общество
В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Операция по спасению друга в Ростове попала на видео
На помощь породистой собаке пришли очевидцы, они отобрали у бездомного спасителя поводок и снова привязали пса к тому же заборчику.
Обновлено вчера в 13:21
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет AirBaltic экстренно вернулся в Ригу
Самолет авиакомпании AirBaltic, направлявшийся в Москву, вернулся в аэропорт Риги из-за технических проблем.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16