Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:35

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:14 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,8675 рубля, а европейская валюта подешевела на 10 копеек и стоила 70,87 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:35

Курс рубля к доллару и евро начал снижаться

Интерфакс12 июля в 03:30

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Рубль после роста накануне корректируется вниз к доллару и евро

Коммерсантъ12 июля в 04:20

Курс рубля на открытии торгов понизился к доллару и евро

РБК12 июля в 03:44

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,07% ДО 63,02 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,12% ДО 71,06 Р

Financial One03:02

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов 12 июля

Экономика сегодня12 июля в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Обновлено в 07:41
Политика

Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

Обновлено в 09:11
Политика

Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии

Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.
Обновлено в 10:47
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 05:43
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документе.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами

Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»

«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Космос

Робот-скалолаз обнаружил окаменелость из палеозоя в Долине Смерти

Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Теннис

Флинк проиграла Большовой в первом круге турнира в Бухаресте

Варвара Флинк не вышла во второй круг турнира в Бухаресте. Призовой фонд соревнований превышает 225 тысяч евро.
Обновлено в 10:48
Политика

Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Экономика

В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Обновлено в 07:27
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ

Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено в 10:44
Политика

Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики

Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Общество

В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»

Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Политика

Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт

Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Операция по спасению друга в Ростове попала на видео

На помощь породистой собаке пришли очевидцы, они отобрали у бездомного спасителя поводок и снова привязали пса к тому же заборчику.
Обновлено вчера в 13:21
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет AirBaltic экстренно вернулся в Ригу

Самолет авиакомпании AirBaltic, направлявшийся в Москву, вернулся в аэропорт Риги из-за технических проблем.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

Обновлено в 05:35
Общество

Первая российская мощная газовая турбина заработала

Обновлено в 10:34
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
ещё по теме
Главное