Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:35

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:14 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,8675 рубля, а европейская валюта подешевела на 10 копеек и стоила 70,87 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:35

Курс рубля на открытии торгов понизился к доллару и евро

РБК12 июля в 03:44

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Рубль после роста накануне корректируется вниз к доллару и евро

Коммерсантъ12 июля в 04:20

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,07% ДО 63,02 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,12% ДО 71,06 Р

Financial One03:02

Курс рубля к доллару и евро начал снижаться

Интерфакс12 июля в 03:30

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов 12 июля

Экономика сегодня12 июля в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»

Обновлено в 11:42
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Футбол

На матче «Локомотив» – «Рубин» впервые в РПЛ будет задействован VAR

Ранее система VAR использовалась в матчах Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые прошли в России, а также в четвертьфинальных, полуфинальных и финальной встречах Кубка России.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Происшествия

При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Спорт

Евробаскет-2021 пройдет в Германии, Чехии, Грузии и Италии

Евробаскет-2021 пройдет в Германии (Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную

Обновлено в 12:02
Хоккей

Московский ХК «Динамо» подписал контракт с защитником Бойковым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

В Госдуме заявили о готовности снимать ограничения с Грузии

Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников после встречи с депутатами «Альянса патриотов Грузии» в Госдуме.
Обновлено в 11:55
Интернет

Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp

Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Обновлено в 08:47
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Политика

В правительстве Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с журналистами в Париже стали предметом новой волны слухов о состоянии ее здоровья.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Военнослужащий ДНР убит при обстреле с украинской стороны

Обновлено в 11:28
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Происшествия

На песчаном карьере в воронежском селе погиб 12-летний мальчик

Обновлено в 09:31
Политика

Москалькова назвала количество россиян и украинцев в списках на обмен

Обновлено в 08:29
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Политика

«У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками

Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.
Обновлено в 11:40
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

Обновлено в 11:30
Политика

В Госдуме поддержали законопроект о снижении НДС на фрукты и ягоды

Комитет Госдумы по налогам и бюджету направил нижней палате парламента рекомендацию принять законопроект, который установит пониженную ставку НДС около 10% на плодово-ягодные культуры.
Обновлено в 08:29
ещё по теме
Главное