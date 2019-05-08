Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:25

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Здоровье В Минздраве Украины посоветовали есть вместо лука крапиву В Минздраве Украины посоветовали гражданам есть вместо репчатого лука обычную крапиву.

Армия и оружие Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

Происшествия Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".

Кино Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.

Музыка Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении» Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Политика В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом» Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.

Футбол Аякс — Тоттенхэм 2:3 В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".

Культура В Петербурге в мае пройдет фестиваль, посвященный поэту Бродскому В Петербурге мероприятие, приуроченное ко дню рождения поэта, пройдет впервые. Фестиваль намечен на конец мая — с 24 по 26.

Армия и оружие Президент назначил нового главкома ВМФ Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Политика Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17 Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.

Авто Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Политика Россия высылает двух шведских дипломатов Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Футбол Месси разругался с фанатами в аэропорту Ливерпуля Команды встречались на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, «Барселона» проиграла с разгромным счётом 0:4. Недовольные фанаты начали приставать к Месси в аэропорту, футболист вступил с ними в ссору.

Здоровье Пищевая добавка E171 признана во Франции опасной для здоровья Пищевая добавка E171 – диоксид титана – признана во Франции опасной для здоровья.