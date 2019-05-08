Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:25
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Здоровье
В Минздраве Украины посоветовали есть вместо лука крапиву
В Минздраве Украины посоветовали гражданам есть вместо репчатого лука обычную крапиву.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин
Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Кино
Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку
Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено в 23:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка
Обновлено в 22:00
Музыка
Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Гаджеты
Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G
Обновлено в 09:53
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено в 22:50
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Культура
В Петербурге в мае пройдет фестиваль, посвященный поэту Бродскому
В Петербурге мероприятие, приуроченное ко дню рождения поэта, пройдет впервые. Фестиваль намечен на конец мая — с 24 по 26.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова: «Не надо бежать впереди паровоза, чтобы заполучить Егора Крида»
Анастасия Смирнова принимала участие в двух популярных телепроектах, «Холостяк» и «Каникулы в Мексике».
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Президент назначил нового главкома ВМФ
Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне
Обновлено в 13:18
Футбол
Месси разругался с фанатами в аэропорту Ливерпуля
Команды встречались на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, «Барселона» проиграла с разгромным счётом 0:4. Недовольные фанаты начали приставать к Месси в аэропорту, футболист вступил с ними в ссору.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Пищевая добавка E171 признана во Франции опасной для здоровья
Пищевая добавка E171 – диоксид титана – признана во Франции опасной для здоровья.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности питьевой воды
Зарубежные эксперты перечислили 8 знаков, которые сигнализируют о том, что питьевая вода является непригодной для употребления.
Обновлено вчера в 12:48