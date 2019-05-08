Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:25

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль усилил повышение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне развернувшейся вверх нефти

Финмаркет13:31

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:44

Рубль вечером усилил рост, доллар опустился в район 65, евро – ниже 73 руб

ПРАЙМ12:13

Рубль на старте торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:57

Курс доллара: рубль ждут «горячие» деньки

Свободная Пресса15:29

Рубль подорожал к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Интерфакс03:29

Рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евро

RT на русском03:04
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Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Здоровье

В Минздраве Украины посоветовали есть вместо лука крапиву

В Минздраве Украины посоветовали гражданам есть вместо репчатого лука обычную крапиву.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие

Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин

Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Кино

Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку

Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено в 23:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

Обновлено в 22:00
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

Обновлено в 12:51
Музыка

Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Гаджеты

Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

Обновлено в 09:53
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено в 22:50
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Культура

В Петербурге в мае пройдет фестиваль, посвященный поэту Бродскому

В Петербурге мероприятие, приуроченное ко дню рождения поэта, пройдет впервые. Фестиваль намечен на конец мая — с 24 по 26.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова: «Не надо бежать впереди паровоза, чтобы заполучить Егора Крида»

Анастасия Смирнова принимала участие в двух популярных телепроектах, «Холостяк» и «Каникулы в Мексике».
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Президент назначил нового главкома ВМФ

Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20
Происшествия

РБК: «В „Шереметьево“ задержали вылет двух SSJ100 „Аэрофлота“»

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено в 21:56
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

Обновлено в 19:59
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Спорт

Кадыров заявил о проблемах в футболе после суда над Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 20:37
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Кино

Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне

Обновлено в 13:18
Футбол

Месси разругался с фанатами в аэропорту Ливерпуля

Команды встречались на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, «Барселона» проиграла с разгромным счётом 0:4. Недовольные фанаты начали приставать к Месси в аэропорту, футболист вступил с ними в ссору.
Обновлено в 06:54
Здоровье

Пищевая добавка E171 признана во Франции опасной для здоровья

Пищевая добавка E171 – диоксид титана – признана во Франции опасной для здоровья.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности питьевой воды

Зарубежные эксперты перечислили 8 знаков, которые сигнализируют о том, что питьевая вода является непригодной для употребления.
Обновлено вчера в 12:48
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