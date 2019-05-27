Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:31

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:04 мск доллар стал дешевле на 2,75 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,445 рубля, а европейская валюта подешевела на 7,75 копейки и стоила 72,1775 рубля.
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Рубль слабо растет на общем фоне сохраняющегося интереса к развивающимся рынкам

ПРАЙМ06:45

Курс доллара снизился на 15 копеек

News.ru05:13

Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне выходного дня на рынках США и Великобритании

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Росбалт03:50

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 64,46 рубля

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Рубль растёт к евро

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Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов

Вести.Финанс03:26
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Обновлено в 06:33
Происшествия

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В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
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Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
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Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
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Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
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Общество

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Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая Добавим, что в день своей свадьбы продюсер выпустил новую песню под названием "Константа", которую посвятил их с Каменских истории любви.
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Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

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Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал недостоверной информацию о том, что лидерам парламентских фракций удалось договориться с Владимиром Зеленским по вопросам внесения изменений в выборное законодательство.
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В Коста-Рике вместо ягуара камеры засняли редкую кустарниковую собаку

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Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
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Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии.
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Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
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Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
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Как работают Яндекс.Новости?
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