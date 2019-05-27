Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:31
Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:04 мск доллар стал дешевле на 2,75 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,445 рубля, а европейская валюта подешевела на 7,75 копейки и стоила 72,1775 рубля.
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Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне выходного дня на рынках США и Великобритании
Интерфаксвчера в 03:38
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
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