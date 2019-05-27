Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:31

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:04 мск доллар стал дешевле на 2,75 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,445 рубля, а европейская валюта подешевела на 7,75 копейки и стоила 72,1775 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 19:40

Рубль рос к евро и стабилизировался к доллару на дорожающей нефти

ПРАЙМвчера в 14:28

Рубль растёт к евро

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль на старте торгов просел к доллару, но потеснил евро

Росбалтвчера в 03:50

Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне выходного дня на рынках США и Великобритании

Интерфаксвчера в 03:38

Рубль поднялся к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:13

Доллар и евро слабо снижаются к рублю в ходе торгов

News.ruвчера в 09:57
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Экономика

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Футбол

ФК «Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

SSJ-100 попросили перепроверить

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Мост в Киеве продолжает трескаться

Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Общество

В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Общество

Школьники Югры сдадут ЕГЭ по географии и литературе

Старшеклассники сегодня сдадут ЕГЭ по географии и литературе. Количество сдающих госэкзамены в Югре растёт с каждым годом на одну тысячу.
Обновлено 26 мая в 23:13
Здоровье

Уж не так безобиден, как вы думаете

В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
Обновлено 26 мая в 05:00
Политика

России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин

Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Обновлено вчера в 20:06
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено вчера в 06:10
Здоровье

Ребенку не могут поставить прививку от бешенства в Кургане: нет вакцины

Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины.
Обновлено в 02:19
Спорт

Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Семёнова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые вышла на сцену после реабилитации

Певица МакSим закончила реабилитацию после ДТП, в которое попала за границей, и вернулась к привычной жизни.
Обновлено в 02:29
Общество

Мэр Екатеринбурга за 2018 год заработал меньше своих подчинённых

За 2018 год Александр Высокинский задекларировал 4,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Политика

Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент

Правоцентристская Европейская народная партия получает 179 мест по итогам выборов в Европарламент, у «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» 150 мест, сообщает «Интерфакс» предварительные результаты европейских выборов 23-26 мая.
Обновлено вчера в 01:50
Гаджеты

Смартфон Moto Z4 поступил в продажу

Смартфон Motorola Moto Z4 без громких анонсов производителя поступил в продажу в сети магазинов Amazon, где он предлагается по цене 500 долларов.
Обновлено в 01:35
Футбол

Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
Обновлено в 02:26
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Космос

Запуск космических ракет и электрификация Севера. Кто создаёт инновации в Воронеже

Освоение крайнего севера начинается в цехах научно-производственного предприятия «ИнтерПолярис».
Обновлено вчера в 03:11
Общество

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе

В декабре 2015 года "Развитие" купило право застройки 109 га южной части ЗИЛа (ООО "ЗИЛ-Юг") за 34,2 млрд руб. Вместе "Лидер-Инвест" и "Группа ЛСР" планировали построить до 2022 года жилой район общей площадью 1,6 млн кв. м. ФАС зарегистрировала ходатайство АО "Лидер-Инвест" в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста

Обновлено в 02:10
Экономика

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 08:51
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