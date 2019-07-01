Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:26
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
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В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
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Космос
4 астероида летят прямо на Землю
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Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила изменения в своей внешности
Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева объяснила, почему она так резко сбросила вес.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов
Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
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Автоспорт
Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы
Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».
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Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
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Политика
Зеленский встретится с Волкером в Канаде
Президент Украины Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Обновлено в 06:33
Экономика
Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»
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Обновлено в 06:39
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В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
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Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принял решение уйти в "политический отпуск".
Обновлено в 06:11
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
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Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Иркутской области образовался затор из снесенных водой домов
Ширина полосы затора составляет примерно 150 метров. 30 июня в город прибыли саперы, которые должны освободить мост от давления домов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Спорт
Семеня пригрозила ИААФ пропуском чемпионата мира
Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня сообщила, что пропустит чемпионат мира, если ей не позволят бежать дистанцию в 800 метров.
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Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
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Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
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Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть.
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Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
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Экономика
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Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
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В Анапе запретили купание на всех пляжах
Купание на всех пляжах Анапы запретили из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 05:46
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15