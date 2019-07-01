Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:26

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.ру03:10

Рубль останется в привычном диапазоне: прогноз на июль

REGNUM05:41

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финанс03:26

Рубль дорожает к доллару и евро на старте торговой сессии

News.ru03:30

Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти

Интерфакс03:28

Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20

Ведомости04:37

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Банки.ру03:35
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусь06:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика

Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе

Обновлено в 05:09
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Космос

4 астероида летят прямо на Землю

Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева объяснила изменения в своей внешности

Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева объяснила, почему она так резко сбросила вес.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов

Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Автоспорт

Стюарды Гран-при Австрии не стали лишать Ферстаппена победы

Стюарды Гран-при Австрии через несколько часов после завершения этапа «Формулы-1» вынесли вердикт по эпизоду в концовке гонки между Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булла».
Обновлено вчера в 14:13
Политика

Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Политика

Зеленский встретится с Волкером в Канаде

Президент Украины Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В СК передали просьбу возобновить расследование гибели группы Дятлова

Обновлено в 05:48
Экономика

Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов прокомментировал дело «Рольфа» в интервью РИА Новости 1 июля.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Нижнем Тагиле в мусорном контейнере обнаружено тело младенца

Обновлено в 04:28
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Политика

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принял решение уйти в "политический отпуск".
Обновлено в 06:11
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи

В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Иркутской области образовался затор из снесенных водой домов

Ширина полосы затора составляет примерно 150 метров. 30 июня в город прибыли саперы, которые должны освободить мост от давления домов.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Спорт

Семеня пригрозила ИААФ пропуском чемпионата мира

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня сообщила, что пропустит чемпионат мира, если ей не позволят бежать дистанцию в 800 метров.
Обновлено в 05:44
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Кино

Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская ищет донора для ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской

Обновлено в 04:22
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах

Купание на всех пляжах Анапы запретили из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 05:46
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
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