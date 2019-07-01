Финансы
Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20Ведомости 04:37
Рубль дорожает благодаря новостям о договоренностях между Китаем и США на саммите G20, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в субботу во время саммита в Осаке и договорились возобновить двусторонние переговоры.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:41, Вашингтон
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Футбол
Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову
Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации
Двое из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 06:58
Политика
Песков удивился вниманию к термосу Путина
Обновлено в 06:27
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Общество
Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству
Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Кино
«Мстителям» не удалось обойти «Аватар» со второй попытки
Наполеоновский план мегаблокбастера Marvel "Мстители 4: Финал" спихнуть с первой строчки самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар" не удался.
Обновлено в 06:10
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов
С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Политика
Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн
Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
Зеленский не возьмет с собой Климкина в Канаду
По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко, визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто, который состоится с 1 по 3 июля, пройдет без участия главы МИД.
Обновлено в 05:03
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком
Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
Обновлено в 07:00
Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Игры
Издатель A Plague Tale: Innocence и Vampyr сообщил о рекордных доходах
Focus Home Interactive опубликовала отчёт за предыдущий финансовый год: как выяснилось, у издателя A Plague Tale: Innocence и Vampyr дела идут отлично.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи
В Иркутской области количество жертв наводнения увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:37
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33