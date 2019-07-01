Финансы

Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20Ведомости 04:37

Рубль дорожает благодаря новостям о договоренностях между Китаем и США на саммите G20, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в субботу во время саммита в Осаке и договорились возобновить двусторонние переговоры.
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Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 42 коп

Urbc.Ru06:38

Банк России снизил на 2 июля курс доллара до 63,05 рубля

ТАСС06:31

Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.ру03:10

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля

РИА Новости06:32

Центробанк понизил курс евро на 42 копейки

Росбалт06:30

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:21

Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42

Банки.ру06:15
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:41, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусь06:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:41, Вашингтон
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

Обновлено вчера в 15:03
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Футбол

Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову

Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации

Двое из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Обновлено в 06:58
Политика

Песков удивился вниманию к термосу Путина

Обновлено в 06:27
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Обновлено в 03:35
Футбол

Трансферы недели: «Зенит» лишили усиления, Глушаков нашел команду

Обновлено в 06:13
Общество

Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству

Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Кино

«Мстителям» не удалось обойти «Аватар» со второй попытки

Наполеоновский план мегаблокбастера Marvel "Мстители 4: Финал" спихнуть с первой строчки самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар" не удался.
Обновлено в 06:10
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов

С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Политика

Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

Зеленский не возьмет с собой Климкина в Канаду

По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко, визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто, который состоится с 1 по 3 июля, пройдет без участия главы МИД.
Обновлено в 05:03
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
Обновлено в 07:00
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Общество

В Японии более миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться

Обновлено в 02:39
Игры

Издатель A Plague Tale: Innocence и Vampyr сообщил о рекордных доходах

Focus Home Interactive опубликовала отчёт за предыдущий финансовый год: как выяснилось, у издателя A Plague Tale: Innocence и Vampyr дела идут отлично.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи

В Иркутской области количество жертв наводнения увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:37
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект

Обновлено в 07:16
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