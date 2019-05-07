Рубль днем слабо снижается к доллару и стал расти к евроПРАЙМ вчера в 06:51

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.25 мск понедельника рос на 8 копеек — до 65,16 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 72,92 рубля.

Рубль днем слабо снижается к доллару и стал расти к евро

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