Курс российской валюты днем повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе. Негативный внешний фон сдерживает укрепление рубля, отмечают трейдеры.

Рубль днем повышается к доллару и евро в рамках коррекции

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