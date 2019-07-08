Финансы
Рубль днем повышается к доллару и евро в рамках коррекцииПРАЙМ вчера в 09:35
Курс российской валюты днем повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе. Негативный внешний фон сдерживает укрепление рубля, отмечают трейдеры.
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Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро за счет закрытия коротких позиций
Финмаркетвчера в 11:45
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры.
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Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
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Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
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Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией
Обновлено вчера в 22:22
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7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из‐за угроз
Двухчасовой телемост с участием российских и украинских ведущих должны были провести два телеканала: «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Стало известно, как будут начислять зарплату алтайским учителям с нового учебного года
В этом году из краевой казны на оплату труда педагогических работников направлено в два раза больше средств - по сравнению с 2011 годом.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
Обновлено вчера в 20:57
Теннис
Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона в четвертом круге
Эшли Барти завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге соревнования американке Элисон Риске.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Авария в центре Москвы: два человека пострадали
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Экс-жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию
Крупнейшую в британской истории компенсацию получила Хизер Миллс (экс-жена музыканта группы The Beatles Пола Маккартни) от News Group Newspapers за вторжение в её частную жизнь, передаёт BBC News.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности
В Роспотребнадзоре рассказали, у работников каких сфер деятельности чаще всего были диагностированы профессиональные заболевания в прошлом году.
Обновлено вчера в 23:11
Транспорт
Екатеринбуржцы застряли на остановках из-за 012 и 019 маршрутов
Жители Академического не смогли уехать утром на работу в центр. Им пришлось больше часа стоять на остановке в ожидании 012 и 019 маршруток.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Молодой отец выпал из окна шестого этажа в Челябинске
Молодой 18-летний парень выпал из окна шестого этажа. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 12:17
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Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07