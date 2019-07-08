Финансы

Рубль днем повышается к доллару и евро в рамках коррекцииПРАЙМ вчера в 09:35

Курс российской валюты днем повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе. Негативный внешний фон сдерживает укрепление рубля, отмечают трейдеры.
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