Финансы
Рубль днем корректировался вниз на санкционных рискахПРАЙМ вчера в 09:10
Рубль в пятницу пошел вниз, корректируя предыдущий рост. Негативный фон для российской валюты поддерживался новостями о новых инициативах американских сенаторов по вопросу санкций против РФ.
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Рубль умеренно снижается к доллару и евро, не особо отреагировав на угрозу новых санкций
Финмаркетвчера в 13:07
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить обстрел телеканала
Телеканал «112 Украина» опубликовал заявление своего гендиректора Егора Бенкендорфа после обстрела здания канала из гранатомета.
Обновлено в 06:53
Политика
Митинг в защиту Грудинина прошёл в Москве
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра
Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.
Обновлено в 04:06
Общество
Кировский депутат написал заявление за мем про него
Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».
Обновлено вчера в 06:46
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Происшествия
На пожаре в воинской части под Вольском пострадали 4 человека
На территории воинской части в Вольске произошел серьезный пожар. Об этом сообщает интренет-портал «ЧП Саратов».
Обновлено в 07:07
Здоровье
Около 300 пензенцев стали участниками проекта «Парковая зона – территория здоровья»
Площадку Центра здоровья посетили порядка 300 горожан. Они прошли обследования и проконсультировались со специалистами.
Обновлено в 05:37
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Авто
TVS разработала байк Apache RTR 200 Fi E100, работающий на этаноле
Apache RTR 200 Fi E100 нечем не отличается от байка, работающего на бензине, Apache RTR 200 4V, который стал хитом продаж на местном рынке.
Обновлено в 06:23
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено 11 июля в 15:30
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Бывший лидер украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал похищать всех итальянцев на территории Украины из-за вынесенного в Италии приговора бойцу Нацгвардии Виталию Маркиву.
Обновлено в 08:09
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Политика
Зеленский отказал во встрече матери убитого Бузины
Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста Олеся Бузины.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области
Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Автоспорт
Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07
Общество
Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней
Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Первый замглавы АСВ Мирошников покидает свой пост
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.
Обновлено 10 июля в 12:28
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Колокольцев вручил дипломы выпускникам Московского университета МВД
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил дипломы о высшем образовании выпускникам Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества
Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07