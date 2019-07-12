Финансы
Рубль днем корректировался вниз на санкционных рискахПРАЙМ 09:10
Рубль в пятницу пошел вниз, корректируя предыдущий рост. Негативный фон для российской валюты поддерживался новостями о новых инициативах американских сенаторов по вопросу санкций против РФ.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:38, Вашингтон
Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено в 16:50
Культура
Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната
Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Наука
Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом
Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Энергетика
МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет
"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете.
Обновлено в 04:09
Авто
Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач
Новинка обзавелась кожаным салоном, двухспицевым многофункциональным рулем, цифровой приборной панелью и кнопками смены режимов трансмиссии, которые пришли на смену традиционному рычагу коробки передач.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Леди Гага съехалась с Брэдли Купером
Известная певица Леди Гага переехала к американскому актеру Брэдли Куперу в его особняк в Нью-Йорке, сообщает Starhit со ссылкой на друга артиста.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере
Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.
Обновлено в 08:14
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии
На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации
Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено в 15:24
Футбол
«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо
Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 17:40
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Экономика
Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов
Любовь к мороженому у россиян остается неизменной, несмотря на возможные снижения доходов и экономию на других продуктах.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»
Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено в 20:08
Футбол
Виктория Лопырева: «Кокорина сгубило ощущение вседозволенности»
В целом Кокорина сгубило ощущение вседозволенности.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Авто
Названо количество Volkswagen «Жук» в разных городах России
По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Буйнов с улыбкой вспомнил о романтической белой ночи в Петербурге
Артист Александр Буйнов, участвующий в фестивале, поделился воспоминаниями об одном романтическом моменте в Северной столице.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Финансы
ЦБ введет ограничения на кредитование сделок слияний и поглощений
Центральный банк введет с 1 октября 2019 года ограничения для банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению (M&A), говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Суд заключил в СИЗО замглавы Пенсионного фонда России Иванова
Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, заподозренного в получении взяток на сумму 4 млн 400 тысяч рублей.
Обновлено в 07:03