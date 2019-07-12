Рубль в пятницу пошел вниз, корректируя предыдущий рост. Негативный фон для российской валюты поддерживался новостями о новых инициативах американских сенаторов по вопросу санкций против РФ.

Рубль днем корректировался вниз на санкционных рисках

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