Курс российской валюты днем снижался к доллару и евро, отыгрывая увеличение риска новых санкций США против российского госдолга. Рост нефтяных котировок и приближение налогового периода сдерживают снижение курса валюты РФ, говорят трейдеры.

Рубль днем корректировался вниз на санкционных рисках

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