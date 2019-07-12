Финансы
Рубль днем корректировался вниз на санкционных рискахПРАЙМ 09:10
Курс российской валюты днем снижался к доллару и евро, отыгрывая увеличение риска новых санкций США против российского госдолга. Рост нефтяных котировок и приближение налогового периода сдерживают снижение курса валюты РФ, говорят трейдеры.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Теннис
Федерер одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона
Совсем недавно, пять недель назад Надаль обыграл Федерера в полуфинале "Ролан Гаррос". Но на Уимблдоне швейцарец взял реванш.
Обновлено в 15:11
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Религия
Православные христиане 12 июля отмечают День Петра и Павла
Обновлено в 03:06
Наука
Роботы научились распределять обязанности при работе в команде
Группа ученых из Японии и Швейцарии разработали робота, обладающего способностью ползать или прыгать, перенося при этом на себе груз.
Обновлено в 08:00
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Савельева поделилась архивным детским видео
Обновлено в 15:45
Политика
Вице-премьер Гордеев заявил о недопустимости уничтожения продуктов
Вопрос о дальнейшем использовании изъятых продуктов питания требует более детальной проработки, заявил в пятницу журналистам вице-премьер Алексей Гордеев, пишет ТАСС.
Обновлено в 03:26
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В парке на Смоленке нашли петербуржца с простреленной головой
В Василеостровском районе Петербурга сегодня, 12 июля, нашли тело мужчины с простреленной головой.
Обновлено в 14:53
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
Один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа обходится Apple в $15 миллионов
Как сообщили источники WSJ, один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа и Элфри Вудард обходится компании в $15 миллионов.
Обновлено в 06:10
Политика
Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400
Группа сенаторов США призвала главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:48
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Экономика
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона
Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская поп-исполнительница Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на друга актера.
Обновлено в 17:10
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
В Чечне переименовали родовое село Рамзана Кадырова
Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Концерн «Калашников» показал, как создавался новый автомат АК-12
Стоит отметить, что новейшие автоматы АК-12 и АК-15, созданные оружейниками концерна «Калашников» были приняты на вооружение Министерством обороны Российской Федерации для экипировки солдата будущего «Ратник».
Обновлено в 13:44
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Цуканов был шокирован арестом своего помощника за госизмену
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника по обвинению в государственной измене.
Обновлено в 06:54