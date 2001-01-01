Финансы
Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евроNews.ru 02 июля в 03:34
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:06 мск доллар стал дороже на 20 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,16 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 26 копеек и стоила 71,32 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР
Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Политика
Минобороны РФ обнародовало список погибших подводников
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество
Правительство Подмосковья подарит пенсионерам палатки и пледы
Женщинам подарят павлопосадские платки, а мужчинам выдадут пледы. В этом году юбилейные подарки получат 18 000 пенсионеров.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Брага» превратила свою третью форму в доспехи
В Сети появились фотографии новой формы "Браги" на следующий сезон. Особого внимания заслуживает третий, резервный комплект.
Обновлено 02 июля в 15:02
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Эксперты сообщили об эпидемиологической обстановке в Иркутской области
По данным экспертов, ведомство приняло все необходимые меры для недопущения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, и возникновения эпидемических очагов.
Обновлено в 01:41
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
Обновлено в 05:04
Здоровье
Специалисты рассказали, как похудеть без спорта и жестких диет
Эксперты решили рассказать, как это сделать. Как отмечают специалисты, в борьбе с лишним весом поможет правильное дыхание.
Обновлено вчера в 11:15
Здоровье
При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества
При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 17:04
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Момент ЧП во время салюта в Минске попал на видео
В Минске во время праздничного салюта на праздновании Дня независимости Белоруссии один человек погиб и, по последним данным, не менее десяти пострадали.
Обновлено в 03:47
Политика
Тариф на мусор в Омске снизят в два раза
Региональную энергетическую комиссию Омской области обязали снизить тариф на мусор в два раза.
Обновлено в 03:27
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Путиным крушение MH17
Обновлено вчера в 02:01
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля
В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков
В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Сейчас аппарат доставлен на военную базу в Североморске.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Общество
Петербуржцы определят концепцию арт-парка на проспекте Добролюбова
В Петербурге заработала интернет-площадка для голосования за лучшую концепцию арт-парка, который появится вместо судебного квартала возле проспекта Добролюбова.
Обновлено в 04:08