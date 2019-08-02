Финансы
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против РоссииКоммерсантъ 03:52
Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Происшествия
Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новой артиллерийской установкой
Малое военное судно оснастили новой артиллерийской установкой «АК-176МА».
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек
В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Сестра Скрипаля рассказала о его звонке матери
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
Обновлено в 12:44
Технологии
Половина пользователей Рунета проводит или смотрит стримы
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Энергетика
Литва обжаловала в шведском суде решение по спору с «Газпромом»
Литва подала жалобу в Верховный суд Швеции на вердикт Апелляционного суда округа Свеа, который отклонил ее требование об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Вильнюсом и "Газпромом", сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Германии обнаружили рекордную партию кокаина
Обновлено в 12:04
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Замминистра обороны назвал число участников «Юнармии» по всей России
По словам Андрея Картаполова, в 2020 году в центре «Орленок» пройдут чемпионат «Юнармии» по футболу и Первые Всероссийские игры движения.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Обновлено в 13:55
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Экономика
НДС на фрукты и ягоды снижен до 10 процентов
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые устанавливают льготный НДС в размере 10 процентов в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.
Обновлено в 13:58
Политика
В МИД прокомментировали изменения в визовой практике Финляндии
Россия рассчитывает, что изменения в визовой практике Финляндии не будут создавать каких-либо препятствий для получения виз россиянами в ее консульских учреждениях, говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 13:43
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено в 12:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Религия
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26