Финансы

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евроБанки.ру 02:21

Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,64 рубля, курс евро понизился на 15 копеек, до 74,73 рубля, следует из данных на сайте биржи.
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Рубль к вечеру среды смог отыграть дневные потери благодаря развернувшейся вверх нефти

Финмаркет11:40

Курс доллара вырос до 65,64 рубля

ТАСС02:07

Курс рубля снижается к доллару и растёт к евро

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Рубль умеренно растет на открытии торгов

Газета.Ru02:17

Рубль растёт к евро

RT на русском02:03

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру02:18

Рубль слабо меняется к доллару и евро на нефти почти по $62

ПРАЙМ02:09
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Авто

BMW отзовет почти 30 000 автомобилей в России

Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил о добровольном отзыве 28 631 автомобилей в России.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» оштрафована за материал журналистки

Обновлено в 13:14
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 07:41
Авто

Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост

Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00
Авто

Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы

Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Авто

Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором

Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.
Обновлено в 11:02
Общество

Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Наука

Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру

Обновлено в 11:11
Авто

Audi обновила внешность купе и родстера TT RS

Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Нижнем Новгороде десять человек отравились хлором в бассейне

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, 6 февраля на пульт дежурного станции скорой помощи Нижнего Новгорода поступило сообщение от врача фитнес-клуба на улице Горького о предположительном ингаляционном отравлении хлором посетителей бассейна.
Обновлено в 11:51
Общество

Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в вафлях, которые предназначались для питания школьников, были обнаружены мучные черви.
Обновлено в 08:15
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Происшествия

«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу

Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

В Венесуэле конфисковали партию оружия из США

Обновлено в 08:54
Космос

NASA перенесло полет корабля Crew Dragon к МКС

Обновлено в 11:43
Происшествия

На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Обновлено в 10:14
Экономика

Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%

Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Обновлено в 08:15
Политика

Служба гражданства и иммиграции США закрывает офис в Москве

По данным агентства, ведомство прекратит работу в столице России с 28 февраля. Как отмечается, офис службы будет закрыт 29 марта.
Обновлено в 13:40
Транспорт

Железнодорожный обход Краснодара торжественно открыт

Железнодорожный обход Краснодара открыт 6 февраля: в церемонии открытия грузового движения в объезд краевого центра на участке Козырьки — Гречаная приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, губернатор края Вениамин Кондратьев, президент ОАО РЖД Олег Белозеров.
Обновлено в 13:23
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Происшествия

Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет

Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего режима до 13 лет строгого хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у различных российских банков, — всего 12 человек.
Обновлено в 08:57
Экономика

В России появятся три генетических центра мирового уровня

Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 11:33
Экономика

В меню ресторанов McDonald’s в России может появиться пиво

В меню российских ресторанов сети McDonald's может появиться пиво. Об этом рассказал глава российского филиала компании Марк Карена.
Обновлено в 12:20
Авто

Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq

Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Неизвестный наехал на полицейского в Москве

Как отмечается, в Москве объявлен план перехват. При этом неизвестный наехал полицейскому на ногу.
Обновлено в 12:53
Авто

LADA Granta в январе стала самой продаваемой моделью в России

Обновлено в 04:44
Интернет

Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей

Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Москве спасли застрявшую на льдине лису

В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам

Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
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