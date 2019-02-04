Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евроБанки.ру 02:21

Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,64 рубля, курс евро понизился на 15 копеек, до 74,73 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро

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