Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельникЭксперт-Татарстан 04:50
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
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Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Футбол
Пирло посоветовал «Ювентусу» нанять Почеттино и купить Иско
Бывший игрок «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что клубу подходит главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и полузащитник «Реала» Иско.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Общество
В Петербурге у подпольных фотографов изъяли «Железный трон»
Обновлено в 11:16
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Политика
Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Авто
Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Обновлено в 03:05
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фото с младенцем на руках
На руках модель держит младенца. При этом снимок был опубликован в День матери.
Обновлено в 11:39
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Наука
Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами
Обновлено в 02:28
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Общество
Прокурор сообщил Куйвашеву о нарушениях Глацких и «Золотого Сечения»
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил губернатору представление с требованием устранить нарушения в работе департамента молодежной политики (когда его возглавляла Ольга Глацких).
Обновлено в 10:09
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Музыка
Лазарев выберет Сочи для нового «Евровидения» в случае победы
Певец Сергей Лазарев признался, что выбрал бы Сочи для проведения конкурса «Евровидение» в случае своей победы в этом году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского «заступника фашистов»
Фашистов украинский политолог призвал считать «альтернативой».
Обновлено в 12:06
Авто
Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
О самых востребованных марках авто уже сообщалось, а теперь были названы самые востребованные автомобили в России в апреле.
Обновлено в 09:49
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 07:37
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено в 11:14
Культура
Чеховский фестиваль предварит выставка, посвященная Китаю
13 мая на Цветном бульваре в Москве начнет работу выставка, посвященная 70-летию образования Китайской Народной Республики.
Обновлено в 12:15
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41