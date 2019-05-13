Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельникЭксперт-Татарстан 04:50

Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Экономика Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году Средняя зарплата в Москве может вырасти до 120-135 тыс. рублей через пять-шесть лет при положительном развитии экономики столицы.

Наука От высокомерного к двумерному: ученые получили квазидвумерное золото Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ на примере золота продемонстрировали, как можно получить квазидвумерные материалы из не относящихся к классу двумерных.

Происшествия В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.

Спорт Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.

Политика Блог «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей Блог на платформе WordPress «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей, на это обратило внимание издание «Радио Свобода».

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» взял интервью у умершей Елены Образцовой На сайте принадлежащего Министерству обороны телеканала "Звезда" был опубликован материал под заголовком "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе", в котором журналисты привели слова ныне покойной певицы об ушедшем несколько дней назад Сергее Доренко.

Политика Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Авто Российский автомобильный рынок в апреле показал падение Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.

Экономика В России расширят список подлежащих маркировке товаров Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Шоу-бизнес Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.

Общество Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Политика Лондон назначил нового посла Великобритании в России Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.

Авто В России подешевел кроссовер Nissan Murano Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.

Авто Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.

Политика Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.

Политика Путину в Казани показали новейшую авиатехнику Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.

Технологии Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.

Армия и оружие В результате обстрела карателей ВСУ в Донбассе загорелся жилой дом Как отмечается в сообщении, повреждения в результате обстрела получили дома, расположенные по улице Гагарина, 25 и по улице Садовой, 2. В зданиях были выбиты окна и стекла.

Политика В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.