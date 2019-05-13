Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельникЭксперт-Татарстан 04:50
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
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Экономика
Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году
Средняя зарплата в Москве может вырасти до 120-135 тыс. рублей через пять-шесть лет при положительном развитии экономики столицы.
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В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Спорт
Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.
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Происшествия
СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
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Блог «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей
Блог на платформе WordPress «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей, на это обратило внимание издание «Радио Свобода».
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Телеканал «Звезда» взял интервью у умершей Елены Образцовой
На сайте принадлежащего Министерству обороны телеканала "Звезда" был опубликован материал под заголовком "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе", в котором журналисты привели слова ныне покойной певицы об ушедшем несколько дней назад Сергее Доренко.
Обновлено в 08:03
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Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
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Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»
Обновлено в 09:28
Авто
Российский автомобильный рынок в апреле показал падение
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Общество
Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей
Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Политика
Лондон назначил нового посла Великобритании в России
Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Спорт
Медведева одним словом описала Загитову и Туктамышеву
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Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Обновлено в 08:20
Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Политика
Путину в Казани показали новейшую авиатехнику
Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Технологии
Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры
Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В результате обстрела карателей ВСУ в Донбассе загорелся жилой дом
Как отмечается в сообщении, повреждения в результате обстрела получили дома, расположенные по улице Гагарина, 25 и по улице Садовой, 2. В зданиях были выбиты окна и стекла.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Ученые определили безопасное количество чашек кофе в день
Обновлено в 01:28
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26