Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельникЭксперт-Татарстан 04:50
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
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Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Экономика
В ЦБ РФ объяснили резкий обвал иностранных инвестиций в Россию
По мнению экспертов, сокращение иностранных инвестиций в экономику России в виде вложений в отечественные долговые инструменты и участия в капитале российских компаний — фактор, который ограничивает повышение потенциала экономического роста.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Музыка
Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград»
Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
Обновлено в 16:04
Общество
В Мордовии объяснили одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»
Из опубликованных на сайте регионального МВД снимков следует, что Арсентьев, прокурор Мордовии, а также епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин шли в колонне по Саранску с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина.
Обновлено вчера в 16:35
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Кино
Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала
Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Футбол
Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
Обновлено в 14:42
Политика
Названы регионы с самым высоким запросом на замену губернаторов
Судя по этим данным, Дмитрий Овсянников, Игорь Орлов, Сергей Гапликов и Юнус-Бек Евкуров стали лидерами антирейтингов по наибольшему запросу населения на смену губернаторов и по наименьшему уровню доверия к ним.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Специалисты назвали пять вредных «диетических» продуктов
Обновлено в 05:02
Авто
Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам
Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Авто
Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий
Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии
В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
Обновлено в 05:17
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02