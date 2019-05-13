Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельникЭксперт-Татарстан 04:50

Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
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