Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельникЭксперт-Татарстан 04:50
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
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Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США начали дежурные полеты над Персидским заливом
Обновлено в 09:34
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Наука
Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности
Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено в 09:33
Политика
День победы над Японией предложили праздновать в России
В России может появиться ещё один день воинской славы – День Победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 10:01
Футбол
Завершен процесс прошивки газона на новой арене «Динамо»
Процесс прошивки газона на новом стадионе московского футбольного клуба "Динамо" завершен, сообщается в аккаунте в Twitter компании, проводившей работы.
Обновлено в 10:33
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено в 01:21
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В Севастополе отмечают День Черноморского флота России
В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:14
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Высокопоставленного силовика задержали по делу о хищении 400 млн у ФСБ
По данным издания, которое ссылается на источник в силовых структурах, на причастность к взяточничеству сейчас проверяется ряд бывших и действующих сотрудников управления капитального строительства ФСБ.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Маркл не собирается сидеть дома с ребенком
Совсем недавно Меган Маркл родила наследника и уже заговорила о том, что не собирается сидеть дома с ребенком.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Хоккей
Россия — Чехия 2:0 (2-й перерыв)
Сборная России по хоккею открыла счёт в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 10:41
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Обновлено в 07:40
Политика
Филарет сообщил о разделении украинской «новой церкви»
ИА «Ореанда-Новости» Глава одной из неканонических церковных структур Украины, раскольник Филарет Денисенко сообщил о том, что «новая церковь» разделилась.
Обновлено в 04:34
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Футбол
Роналду: «Ружья критиков всегда наготове. Люди ждут моего провала»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что за долгие годы привык к критике и уже не принимает ее близко к сердцу.
Обновлено в 08:16
Политика
Лондон назначил нового посла Великобритании в России
Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24