Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельникЭксперт-Татарстан 04:50
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
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Зеленского вызвали к судье Януковича
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Общество
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Кокорин и Мамаев будут ходатайствовать об УДО
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Политика
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Происшествия
На юге Красноярского края пьяный отец до смерти забил 8-месячную дочь
По предварительной версии следствия, 3 мая 28-летний житель села Знаменка остался один с 8-месячной дочкой.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Саратовской области маршрутка врезалась в электроподстанцию
Маршрутный микроавтобус "Газель" в понедельник врезался в здание электроподстанции в городе Вольске Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:25
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
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Обновлено в 05:42
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Авто
В Сети показали шпионские фотографии Porsche 718 Cayman GT4
Обновлено 11 мая в 11:45
Политика
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Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Авто
Opel выпустил первый подключаемый гибрид на основе Grandland X
Немецкий автопроизводитель представил новую модификацию модели Opel Grandland X, новинка получила название Hybrid4.
Обновлено в 03:37
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Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
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Правила получения детских пособий упростили в России
Поправки в закон об упрощении правил получения детских пособий на территории Российской Федерации вступили в силу 12 мая.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
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Обновлено в 06:00
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Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Украина передала США образцы системы С-300
Украинские военные могли передать американской стороне образцы зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ, заявляет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Обновлено вчера в 22:14