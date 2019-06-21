Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июняЭкономика сегодня вчера в 03:31
Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 21 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени рос на 25 копеек, до 63,14 рубля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:26, Вашингтон
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный двигатель.
Обновлено в 05:45
Футбол
Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено вчера в 15:40
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Общество
Метро в четвёртый раз объявило конкурс на реконструкцию «Парка Победы»
Петербургский метрополитен уже в четвёртый раз объявил конкурс на разработку документации на реконструкцию вестибюля станции «Парк Победы».
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Технологии
В Google Maps найдено 11 млн фальшивых мест
По данным издания, ежемесячно в сервисе возникает около 100 тысяч несуществующих, фальшивых мест.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию
По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию
Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт
Российские спортсмены завоевали первое золото Европейских игр в Минске
ТАСС отмечает, что в этом виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Оторванную мужскую руку выловили в Кронштадте
Днем 21 июня у южной стенки заводоуправления Кронштадтского Морского Завода выловили оторванную мужскую руку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 05:37
Экономика
Малым промышленным зонам в Узбекистане расширены права
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому малым промышленным зонам (МПЗ) созданы лучшие условия деятельности для их участников и в реализации продукции, активизации привлечения инвестиций, ускорения ввода современных производств и другое, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:10
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить прохладу в автомобиле в жару
По сути, установка на лобовом стекле защитной шторки убережет салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:01
Политика
Посол рассказал о желании Аляски сотрудничать с Россией
Жители и власти американского штата Аляска настроены на взаимодействие с Россией.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Общество
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов
Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35