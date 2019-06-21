Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июняЭкономика сегодня 03:31

Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 21 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени рос на 25 копеек, до 63,14 рубля.
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Рубль готов выйти на новые уровни укрепления

REGNUMвчера в 08:28

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июня

Экономика сегодня03:31

Курсы доллара и евро на 21 июня

Банки.ру01:00

На пятничных торгах рубль уступил евро и доллару

Деловое.ТВ07:42

Курс доллара и евро вырос в начале торгов 19 июня

iReactor19 июня в 03:09
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Футбол

«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер».
Обновлено в 11:28
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды

В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды Напомним, что в последнее время каждый новый клип Киркорова производит эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт

По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

В Петербурге на место массового ДТП на КАД прилетал вертолет

Всего столкнулось 5 автомобилей, для помощи пострадавшим на место аварии прилетал вертолет.
Обновлено в 10:19
Политика

Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»

Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Здоровье

Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам

Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Интернет

В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест

Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.
Обновлено в 12:55
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров

Обновлено в 08:20
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Общество

Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию

Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:14
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Политика

Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси

По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.
Обновлено в 08:26
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом

Обновлено в 07:59
Общество

В штате Нью-Йорк смягчили наказание за хранение и употребление марихуаны

Согласно ныне действующему законодательству, полиция штата Нью-Йорк имеет право производить аресты лиц, употребляющих марихуану в общественных местах.
Обновлено в 12:06
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика

Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск и сразу из аэропорта направился на встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Обновлено в 13:08
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