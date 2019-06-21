Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июняЭкономика сегодня 03:31

Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 21 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени рос на 25 копеек, до 63,14 рубля.

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июня

Футбол «Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер».

Шоу-бизнес Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.

Шоу-бизнес В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды Напомним, что в последнее время каждый новый клип Киркорова производит эффект разорвавшейся бомбы.

Шоу-бизнес Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.

Происшествия В Петербурге на место массового ДТП на КАД прилетал вертолет Всего столкнулось 5 автомобилей, для помощи пострадавшим на место аварии прилетал вертолет.

Политика Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.

Футбол Самедов покинул «Крылья Советов» Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

Экономика Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Здоровье Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.

Интернет В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.

Происшествия Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова 6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Происшествия В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.

Общество Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».

Театры Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Политика Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Общество В штате Нью-Йорк смягчили наказание за хранение и употребление марихуаны Согласно ныне действующему законодательству, полиция штата Нью-Йорк имеет право производить аресты лиц, употребляющих марихуану в общественных местах.

Политика Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск и сразу из аэропорта направился на встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку Украины Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Общество Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.