Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июняЭкономика сегодня 03:31
Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 21 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени рос на 25 копеек, до 63,14 рубля.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Футбол
«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер».
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной
Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды
В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды Напомним, что в последнее время каждый новый клип Киркорова производит эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт
По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Петербурге на место массового ДТП на КАД прилетал вертолет
Всего столкнулось 5 автомобилей, для помощи пострадавшим на место аварии прилетал вертолет.
Обновлено в 10:19
Политика
Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»
Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Интернет
В Google Maps нашли 11 миллионов фальшивых мест
Популярный картографический сервис Google Maps содержит как минимум 11 миллионов фальшивых аккаунтов различных компаний.
Обновлено в 12:55
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров
Обновлено в 08:20
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Общество
Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию
Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:14
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Политика
Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси
По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.
Обновлено в 08:26
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество
В штате Нью-Йорк смягчили наказание за хранение и употребление марихуаны
Согласно ныне действующему законодательству, полиция штата Нью-Йорк имеет право производить аресты лиц, употребляющих марихуану в общественных местах.
Обновлено в 12:06
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск и сразу из аэропорта направился на встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46