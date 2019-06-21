Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июняЭкономика сегодня 03:31
Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 21 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени рос на 25 копеек, до 63,14 рубля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:02, Вашингтон
Политика
Huawei подала иск к министерству торговли США
Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Авто
Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos
Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Политика
Путин запретил авиаперелеты в Грузию
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:29
Происшествия
Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки
Инцидент произошел в городе Дортмунде, сообщает "Ридус". Местные жители обнаружили белку и сообщили об этом пожарным.
Обновлено в 10:25
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Авто
С аукциона уйдут суперкары вице-президента Экваториальной Гвинеи
Коллекция автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу была конфискована несколько лет назад в ходе антикоррупционного расследования.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество
Какие штрафы грозят дачникам в этом сезоне?
Специалисты призывают быть бдительными - в пожароопасный сезон не стоит пренебрегать правилами безопасности, только за последние три года сгорело полсотни дач.
Обновлено в 04:22
Спорт
Российские волейболисты обыграли немцев в матче Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над командой Германии в 10-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 20:10
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Хоккей
Драфт новичков НХЛ с участием российских игроков состоится в Ванкувере
Церемония драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет на "Рождерс-Арене" в канадском Ванкувере 21 и 22 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google объявила о прекращении производства планшетов, сообщил старший вице-президент компании Рик Остерлох в своем Twitter.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания
Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.
Обновлено в 01:30
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Энергетика
«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа
Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.
Обновлено в 05:05
Политика
Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова
Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено в 20:43
Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56