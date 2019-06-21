Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июняЭкономика сегодня 03:31

Рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 21 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени рос на 25 копеек, до 63,14 рубля.

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 21 июня

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