Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:32

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:12 мск доллар стал дороже на три копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,35 рубля, а европейская валюта выросла в цене на восемь копеек и стоила 71,47 рубля.
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