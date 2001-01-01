Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:12 мск доллар стал дороже на три копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,35 рубля, а европейская валюта выросла в цене на восемь копеек и стоила 71,47 рубля.

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.

Общество Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.

Политика «Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений «Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.

Авто «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей 2 июля «АвтоВАЗ» рассказал о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставок деталей нижегородским предприятием.

Происшествия В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.

Политика Постпред Украины призвал СБ ООН не обсуждать закон о госязыке Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал председателю Совета безопасности письмо, где утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться на заседаниях СБ, так как этот вопрос не оказывает влияния на поддержание международной безопасности и мира.

Культура Найдено единственное интервью с Бэнкси Журналист телеканала ITV London нашел архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, самым известным анонимным уличным художником, сообщают РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Интернет Владельцев «Яндекс.Станции» лишат доступа к сериалам ivi Официально компания не раскрывает объемы продаж, но в марте 2019 года компания рассказала, что только за февраль-март 2019 года она продала более 10 тыс устройств.

Армия и оружие Минобороны получит вертолет Ми-26Т2В в 2021 году Самый тяжелый в мире арктический вертолет Ми-26Т2В создают в России: специалисты назвали его характеристики.

Общество Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Футбол Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.

Общество В России изменились правила работы нотариусов Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Общество В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.

Космос С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз» С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".

Авто Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Происшествия Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.

Космос Астроном заснял секретный американский космоплан X-37B на орбите Земли X-37 / ©NASA Специалист добавил, что ему удалось снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей — наблюдателей за спутниками.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Общество В России представили концепт новых плацкартных вагонов В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.