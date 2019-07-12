Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:25
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар стал дороже на 13,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9475 рубля, а европейская валюта подорожала на 28,75 копейки и стоила 70,9675 рубля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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