Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:25

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар стал дороже на 13,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9475 рубля, а европейская валюта подорожала на 28,75 копейки и стоила 70,9675 рубля.
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Доллар превысил 62,9 рубля

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Рубль после роста накануне корректируется вниз к доллару и евро

Коммерсантъ04:20

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

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Курс рубля на открытии торгов понизился к доллару и евро

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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

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Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро

RT на русском03:05

Курс доллара опустился ниже 63 рублей

ТАССвчера в 03:19
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В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

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Политика

Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти

Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Обновлено в 05:15
Здоровье

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В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

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Происшествия

Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело

Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
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Общество

AliExpress объяснил причину сбоев работы в Крыму

Сбои работы китайского интернет-магазина AliExpress в Крыму вызваны техническими причинами, специалисты компании работают над устранением неполадок, сообщил пресс-секретарь AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 05:44
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Майк Тайсон: «Макгрегор никогда не победит Хабиба»

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Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
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Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция

К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
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Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер

Обновлено вчера в 22:37
Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки

Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:57
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Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено вчера в 12:23
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Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
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В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

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Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
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Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
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Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
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В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
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Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

Обновлено в 06:10
Происшествия

Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки

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Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
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Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
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